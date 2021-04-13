أعمال شعوذة بمقبرة برشيد

رجل وزوجته وصديقهماحفروا قبرا لدفن تمائم قصد طرد “النحس”

أحالت الشرطة القضائية ببرشيد، أول أمس (الخميس)، أربعة متهمين بممارسة أعمال الشعوذة وانتهاك حرمة المقابر، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها. وأوضحت مصادر “الصباح” أن الأمر يتعلق بزوج وزوجته وشقيقتها وصديق للزوج، بينما لم يتم إيقاف أي راق أو “فقيه”، في القضية التي دارت أطوارها الثلاثاء الماضي، بمقبرة يطلق عليها سيدي زاكور وتوجد بمنطقة الحي الحسني بالمدينة ذاتها، إثر ضبط المتهمين متلبسين بمحاولة دفن تمائم وأشياء في أحد القبور.

وقضى الزوج وصديقه ليلتين رهن الحراسة النظرية، بينما الزوجة وشقيقتها متعتا بالسراح المؤقت، إثر الأبحاث التي استتبعت الإيقاف وإشعار النيابة العامة.

وأفادت المصادر نفسها أن المتهمين، رفقة الزوجة، حلوا بالمقبرة للقيام بطقوس شعوذة أملتها شقيقة الزوجة، التي لها ارتباط بمشعوذ آخر لم يتم إيقافه بعد.

وأكدت المصادر نفسها أن الزوجة هي محور القضية، إذ أنها تعاني ما تعتقده أعمال سحر نجمت عنه مشاكل أسرية وسبب لها عقدة، قبل أن تهتدي إلى شقيقتها التي تعرف مشعوذا، شرح لها أن أختها تعاني “العكس” والسحر، ومدها ببعض التمائم والأشياء، ناصحا إياها بدفنها في مكان منسي، يستحسن أن يكون مقبرة.

وأضافت المصادر نفسها أن الزوج استعان بصديقه ورافقتهما الزوجة إلى مقبرة سيدي زاكور، وشرعا في القيام بالحفر بغية أن تتكلف الزوجة بنفسها بدفن ما تحمله، قبل أن يحاصرهم مواطنون اشتبهوا فيهم وفي سلوكاتهم المنتهكة لحرمة المقبرة.

وجرى إبلاغ مصالح الأمن التي أسرعت بالحضور إلى المقبرة ونقل المتهمين إلى مقر الدائرة الأمنية المداومة قبل تحويلهم إلى مقر الشرطة القضائية، كما تم إيقاف شقيقة الزوجة، لعلاقتها بقضية الشعوذة.

وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالرجلين البالغين من العمر على التوالي 35 سنة و46، رهن الحراسة النظرية، فيما أطلق سراح المرأتين بعد الاستماع إليهما وإخبارهما بموعد تقديمهما أمام وكيل الملك. وعلاقة بالموضوع نفسه أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مشتبه فيهما أوقفا بعد محاصرتهما من قبل مجموعة من المواطنين وهما بصدد ممارسة أفعال الشعوذة بمقبرة “سيدي زاكور” بالحي الحسني ببرشيد، قبل أن يتم العثور بحوزتهما على أدوات حديدية و مجموعة من الأعشاب كانا يحاولان دفنها بالمكان، إضافة إلىإيقاف زوجة أحد المشتبه فيهما و أختها اللتين يشتبه في ارتباطهما بهذه الأفعال الإجرامية.

المصطفى صفر