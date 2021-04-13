اعتقال مروجي “قرقوبي” بطنجة

علم لدى ولاية أمن طنجة، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأولى، أوقفت، الأربعاء الماضي، خمسة أشخاص متلبسين بحيازة كمية هامة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبطتهم على متن سيارة، وهم يستعدون لترويجها بين زبنائهم بأحياء مختلف وسط المدينة.

وأفاد المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 سنة، جرى إيقافهم بناء على معلومات مفصلة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وضبطوا على متن سيارة بحي «مسنانة» وبحوزتهم 3161 قرصا مخدرا، من بينها 2366 قرصا طبيا مخدر من نوع «ريفوتريل» و795 قرصا مهلوسا من نوع «إكستازي»، إضافة إلى ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، ليتم تصفيدهم واقتيادهم إلى مقر الشرطة للبحث معه في الموضوع.

وكشفت المصادر ذاته، أن المعنيين، وبعد تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، تبين أن اثنين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ليتم وضعهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بتعميق البحث معهم لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، إذ من المنتظر أن تتم إحالتهم، على أنظار العدالة بتهمة “الاتجار وترويج المخدرات القوية والأقراص المهلوسة مع حالة العود”.

م. ر (طنجة)