منصة إلكترونية لتوجيه المعنفات

أشاد المشاركون في لقاء جهوي نظم الثلاثاء الماضي بمراكش، حول موضوع «رقمنة النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني…أي حماية للنساء من العنف ؟»، بخطوة الإعلان عن إحداث منصة إلكترونية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية لمراكش، تعنى بتمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكايات عبر القنوات الإلكترونية، وتجنيبهن عناء التنقل صوب مقر المحكمة.

واعتبر المشاركون في اللقاء، أن رقمنة الخدمات التي يقدمها قضاة النيابة العامة، من شأنها أن تعمل على تعزيز الآلية الحمائية للنساء ضحايا العنف.

وأكد المشاركون في اللقاء، المنظم من قبل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش، بشراكة مع جمعية نواة للمرأة والطفل بشيشاوة، أن إحداث منصات رقمية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، سيساهم في تسريع إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون، لفائدة النساء والأطفال. وذكر الحسن السويدي، رئيس اللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى الدائرة الاستئنافية بمراكش، في مداخلة ضمن محاور اللقاء، بالترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة حماية النساء من مختلف أشكال العنف، سيما القانون 103.13، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.

وأبرز السويدي، الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، أن هذا الإطار القانوني يروم توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.

وأكد المسؤول القضائي أن إحداث منصة رقمية تعنى بالتكفل بالنساء ضحايا العنف أو الأطفال، على الصعيد الجهوي، سيسرع من وتيرة البت في الشكايات وحماية النساء من السلوكات الإجرامية.

وجرى على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وعدد من جمعيات المجتمع المدني، تروم تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال محاربة العنف ضد النساء، ومساندة اللجنة الجهوية في توفير الحماية للنساء المعنفات.

عادل بلقاضي (مراكش)