احتجاجات الشارع تجر وزراء للمحاسبة

جر برلمانيون من مختلف الفرق، وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وزراء للمحاسبة، بسبب عودة الاحتجاجات إلى الشارع، وتهرب الحكومة من الحوار ورفض تلبية المطالب المشروعة.

ولم يكترث أساتذة الأكاديميات، ومديرو المؤسسات التعليمية، وأساتذة الشهادات الجامعية، وكذا الممرضون العاملون بمختلف المستشفيات، لوضعية حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا، فخرجوا إلى الشارع محتجين لعدم فتح الحكومة باب الحوار معهم، ما جعلهم يحتكون مع سلطات حفظ النظام العام، ما أدى إلى إيقاف 20 أستاذا وإحالتهم على القضاء. ودخلت المركزيات النقابية على الخط لدعم الاحتجاجات، دفاعا عن الموظفين والطبقة العاملة، وفي الوقت نفسه ربح نقاط على مستوى المنافسة الشرسة، التي ستشهدها انتخابات 16 يونيو المقبل، المتعلقة بانتخاب مناديب الموظفين والعمال، المؤهلة لدخول مجلس المستشارين.

وبات الشارع بالعاصمة، وبمدن أخرى، يغلي بخروج آلاف المحتجين، طلبا لتسوية وضعيتهم الإدارية، من رجال ونساء تعليم الأكاديميات، ومديري المؤسسات التعليمية، وكذا الممرضين، الذين قرروا خوض إضراب وطني بجميع المصالح الاستشفائية، باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش، خلال 29 و30 أبريل الجاري.

أحمد الأرقام