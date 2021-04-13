“كراطة” خاليلوزيتش بالمنتخب

عدم الانضباط والتهاون يسقطان أسماء معروفة من لائحة المنتخب استعدادا لتصفيات كأس العالم

علمت “الصباح” أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، أسقط أسماء لاعبين تعودوا على المشاركة رفقة المنتخب الوطني الأول، في المباريات الأخيرة، ما سيحرمهم من المشاركة في إقصائيات كأس العالم المقبلة، بسبب عدم الانضباط والتهاون، كما أكد ذلك في الندوة الصحافية، التي عقدها الخميس الماضي.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن من بين هؤلاء اللاعبين، نور الدين أمرابط وأمين حارث، المحترفان بالنصر السعودي وشالك الألماني، إذ خرجا من حسابات الناخب الوطني، لاعتبارات فنية، إذ يرى في أمرابط، شقيق سفيان أمرابط، غير مؤهل لتنفيذ نهجه التكتيكي، المعتمد أساسا على الاختراقات نحو المرمى، بدل الميل إلى اللعب العرضي.

وأضافت هذه المصادر، أن خاليلوزيتش فضل زكرياء أبو خلال على أمرابط للعب في الجهة اليمنى، بسبب طريقته المعتمدة على اللعب المباشر نحو حارس المرمى، فيما تراجع حارث عن مستواه بشكل كبير، وغيابه عن التشكيلة الأساسية لشالك الألماني في الفترة الأخيرة.

ولم تخف المصادر نفسها، إمكانية عودة بعض المحترفين، ممن غابوا عن مباراتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، نظير بدر بانون وأشرف بنشرقي وجواد الياميق ونصير المزراوي.

من ناحية ثانية، كشف وحيد خاليلوزيتش أنه لن يستدعي أي لاعب غير منضبط إلى المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه أبعد لاعبا، دون أن يكشف عن اسمه، عن المنتخب، بسبب سلوكه غير اللائق تجاه المكلف بالأمتعة.

وأوضح خاليلوزيتش، وهو يتحدث إلى الصحافيين، على هامش الندوة الصحافية المنعقدة الخميس الماضي، بمركز محمد السادس بالمعمورة، أنه لن يتردد في إبعاد أي لاعب لا يحترم القوانين الداخلية للمنتخب الوطني، معتبرا أن الانضباط والالتزام والاحترام المتبادل شروط أساسية، لإعادة البناء على أسس متينة.

وحددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” يونيو المقبل، لإجراء الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، فيما تقام الثالثة والرابعة في غشت وشتنبر المقبلين، أما الجولتان الخامسة والسادسة، فتجريان في أكتوبر المقبل.

وسيتبارى المنتخب الوطني في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات غينيا وغينيا بيساو والسودان.

عيسى الكامحي