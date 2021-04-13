610 تعيينات للعثماني في مناصب عليا

وزعت حكومة سعد الدين العثماني، خلال 200 اجتماع، منذ 2017، 610 مناصب عليا على المقربين من الوزراء، وقادة أحزاب الأغلبية، بالطريقة التقليدية المثيرة للجدل، التي سنها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وعين فيها بدوره أزيد من 1200 شخص، طيلة الولاية الحكومية.

ولم يأبه وزراء حكومة العثماني بوجهة نظر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي وضع قانونا جديدا، اعتقد أنه سيدفع بموجبه كبار المسؤولين المعينين في المجالس الحكومية، إلى حزم حقائبهم ومغادرة مناصب المسؤولية، التي فشلوا في تدبيرها بحكم حصيلتهم الهزيلة.

ولم تجر حكومة العثماني أي تقييم لعمل المعينين في مناصب المسؤولية، رغم الوعود التي أطلقها وزراء الوظيفة العمومية لإصلاح عملية التعيين، بناء على الكفاءة، إذ تبخرت بحكم القبضة الحديدية التي يمارسها زعماء أحزاب الأغلبية والوزراء في تعيين المقربين منهم، والذين يسدون لهم خدمات في إطار عملية تبادل المنافع، بناء على درجة الولاء، لذلك تم تعيين شخصيات في مناصب المسؤولية لمرات عديدة، من مؤسسة عمومية إلى أخرى، دون تقديم مبرر معقول. ورغم إصدار المجلس الأعلى للحسابات على عهد إدريس جطو، تقارير تنتقد بحدة سوء التدبير، وترفع توصيات إلى الوزراء، لتغيير العقليات والقوانين، وسد الثغرات على المفسدين، وتفادي تعيين « الكسالى»، الذين تسببوا في تراجع مردودية المؤسسات العمومية، فإن الوزراء أصروا على التعيينات بالطريقة نفسها، في إطار التنافس بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، بربح أكبر عدد من المناصب، ولو اضطروا إلى النفخ في السير الذاتية عبر احتساب تدريب ليوم واحد، بمثابة شهادة علمية، وتحصيل دبلومات عبر الأنترنت لتكوين مدته ثلاثة أيام بالإنجليزية، واعتباره نبوغا وكفاءة عليا.

أ. أ