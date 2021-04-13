رشوة بـ 50 درهما تطيح بـ”مخزني”

شكاية تاجر فضحت ابتزاز المتهم له في استغلال الملك العمومي

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، أول أمس (الخميس)، بوضع “مخزني”، يعمل بالملحقة الإدارية الخامسة، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في قضية رشوة قيمتها 50 درهما.

وأفادت مصادر “الصباح” أن “المخزني”، المتزوج والأب لطفل، اشتغل قرابة 14 سنة في الخدمة الفعلية، وسقط في كمين نصبه له تاجر أوان بلاستيكية بسوق “بئر إبراهيم”، بالتنسيق مع النيابة العامة والشرطة القضائية، بعدما ابتزه حينما ربط به الاتصال، طالبا منه رشوة مقابل التغاضي عن عرض سلعته أمام محله التجاري، بعدما سبق للقائد وأعوان السلطة المحلية، وأفراد القوات المساعدة أن حجزوا سلعا في ملكيته، في إطار حملة محاربة استغلال الملك العمومي، والفوضى التي يحدثها الباعة الجائلون، وأصحاب العربات المجرورة بالأزقة والشوارع المتفرعة عن سوق “بئر إبراهيم”.

وأضافت المصادر أن التاجر المشتكي ربط الاتصال بالرقم الأخضر، الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة، وبعده حول المسؤول المكلف بالرقم الموضوع إلى مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الذي نسق مع الشرطة القضائية، بعدما تم نسخ الورقة المالية من فئة 50 درهما.

وفور وصول العناصر الأمنية، غير بعيد عن المحل التجاري للمشتكي، بحضور نائب وكيل الملك، وحين سلم التاجر للمخزني 50 درهما، حاصرته عناصر الشرطة بزي مدني، بحضور ممثل النيابة العامة المختصة، ليتم إيقافه متلبسا، واقتيد على وجه السرعة نحو مقر مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة، للتحقيق معه، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث والتقديم. كما تم الاستماع للتاجر في محضر رسمي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، والاستماع للمخزني حول التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بالرشوة.

أحمد سكاب (الجديدة)