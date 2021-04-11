الهيني: تدوينة الحنودي تحريض

المحامي بهيأة تطوان اعتبر قرار رئيس جماعة “لوطا” مخالفة جسيمة للقانون تستوجب الحبس والعزل

اعتبر محمد الهيني، المحامي والقاضي السابق، ما ارتكبه المكي الحنودي، رئيس جماعة «لوطا»، التابعة لإقليم الحسيمة، مخالفة جسيمة للقانون تعرضه للمساءلة الإدارية والجنائية، لأن ما قام به يدخل في إطار التحريض على مخالفة قرارات السلطات العمومية، المتعلقة بأحكام الطوارئ الصحية.

وأوضح رجل القانون، في اتصال مع «الصباح»، أنه إذا كانت المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، تمنح لرئيس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، فإن ممارسة هذه الصلاحية تكون في الظروف العادية، أما في حالة الطوارئ الصحية، هناك أحكام خاصة تطبق بالأسبقية والأولوية، إذ تصبح ممارسة هذه الصلاحيات من حق الحكومة، (حسب المادة الثالثة من مرسوم قانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 موافق 23 مارس 2020)، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي نصت على أنه، «رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل، للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم»، وهو المرسوم الذي أشار الهيني إلى أنه يعطل جميع التشريعات، بما فيها الدستور نفسه، وليس فقط القوانين العادية أو القرارات الجماعية لرئيس الجماعة، مضيفا «لا مجال لأي نقاش أو خلاف حول هذا الأمر لأنه محسوم قانونا».

وذكر الهيني، في الاتصال نفسه، بالمادة الرابعة من المرسوم نفسه، التي تنص على أنه يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، كما يعاقب على مخالفتها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، مؤكدا أن هذه المادة تطبق على رئيس الجماعة، الذي حرض على مخالفة القرارات العمومية، ومشيرا إلى أن بإمكان العامل أو الوالي إحالة ملفه على المحكمة الإدارية لترتيب الجزاءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وهي العزل من منصب رئيس الجماعة.

وأثار رئيس جماعة «لوطا» ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر أول أمس (الأربعاء)، تدوينة على صفحته بالموقع الأزرق، يرخص لسكان جماعته بالتجول في رمضان وارتياد المقاهي، من الفطور إلى الحادية عشرة ليلا، شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في خرق واضح للقرار الحكومي، القاضي بمنع التنقل خلال الشهر الكريم، ابتداء من الثامنة مساء، معتبرا أن القانون يخول له ذلك، ومهددا الحكومة باللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة.

وفتحت التدوينة نقاشا قانونيا حول صلاحيات رئيس الجماعة في ظل قانون الطوارئ الصحية، الذي أقرته الدولة في أزمة «كورونا»، ومدى قانونية القرار الذي اتخذه الحنودي، الذي سبق أن أثار الجدل غير ما مرة، سواء بإعلانه إرسال دعم مالي من فائض ميزانية الجماعة إلى الصين لمساعدتها على مواجهة الوباء، وبرغبته في عقد توأمة مع مدينة إسرائيلية وتوجيهه دعوة للملك لزيارة جماعته.

نورا الفواري