110 ملايين لسلامي المستقيل

المدرب رفض جر النادي للنزاعات واجتماع للحسم في طريقة صرف مستحقاته العالقة

أنهى رسميا جمال سلامي، مهامه مدربا للرجاء، أول أمس (الأربعاء)، بعدما أبلغ إدارة النادي إصراره على ترك منصبه، بسبب ضغط الجماهير.

ورغم تشبث المكتب المسير به، فإن سلامي رفض، واعتبر أنه لن يقف أمام رغبة الجماهير في رحيله، بعد الهزيمة في الديربي أمام الوداد، لحساب الجولة العاشرة.

ومن المنتظر أن يجتمع رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، مع وكيل المدرب، بغية إيجاد صيغة لصرف مستحقاته العالقة، والتي تصل إلى 200 مليون، تتضمن رواتب شهرية ومنحا متنوعة، فيما وافق سلامي على تأدية الشرط الجزائي لفسخ عقده، المتمثل في راتب ثلاثة أشهر، لتصل مستحقاته المتبقية إلى110 ملايين.

وأبلغ سلامي إدارة الرجاء، أنه لن يجر النادي للجنة النزاعات بالجامعة، ويتفهم وضعية النادي المالية الصعبة، ومستعد لإيجاد حل وسط يخدم مصلحة الطرفين.

وقاد سلامي الرجاء للتتويج بلقب البطولة الموسم الماضي، وإلى نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا في الموسم نفسه، إذ انهزم أمام الزمالك المصري، كما أهل النادي لنهاية كأس محمد السادس للأندية البطلة، لمواجهة اتحاد جدة السعودي.

ومن المنتظر أن يحسم الفريق في مدربه الجديد، بداية الأسبوع المقبل، علما أن محمد بكاري وهشام أبوشروان سيقودان الفريق في رحلة مصر، لمواجهة بيراميدز، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس «كاف»، بعد غد (الأحد).

العقيد درغام