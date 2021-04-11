تأجيل ملف متهم بالقتل

برر إجهازه على صديقه باستغلاله جنسيا

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، النظر في ملف جنائي يتابع فيه فلاح من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى منتصف الشهر المقبل بطلب من دفاعه، الذي تمسك بمحاكمته حضوريا.

وفي تفاصيل هذه النازلة التي تعود وقائعها إلى غشت الماضي، يستفاد من محضر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور، أن والد الهالك تقدم أمام رئيسه وصرح أن ابنه قتل صديقه بواسطة أداة فلاحية (معول) ورماه بقناة الري العابرة لتراب دكالة.

وانتقل رئيس المركز نفسه رفقة مساعديه إلى مكان الواقعة، وأخبر مصالح الوقاية المدنية. ولما وصل، شاهد جثة الهالك طافية فوق الماء. وتدخلت عناصر الوقاية المدنية وانتشلتها. وكانت تحمل جرحين غائرين بالجهة اليسرى للرأس.

وحرص رئيس المركز الترابي على تحويل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة. واستمع لشاهد عيان، صرح أنه لما كان عائدا في اتجاه منزل والده، لمح المتهم والضحية جالسين فوق حافة قناة السقي. والتحق بهما فوجدهما يدخنان مادة الكيف. وبعد مرور بضع دقائق على ذلك، فوجئ بالجاني يوجه ضربة قوية من الأداة الفلاحية للضحية، ففقد توازنه وسقط على الأرض غارقا في دمه. وواصل المتهم الإجهاز عليه، ففر الشاهد هاربا خوفا على نفسه.

وانتقل رئيس المركز نحو منزل والد الجاني ووجده قرب حظيرة الأغنام ماسكا بأداة الجريمة، فأحاطت به العناصر الدركية وتمكنت من الانقضاض عليه وتجريده منها وتكبيله ووضعه بسيارة المصلحة.

واستمعت الضابطة القضائية للمتهم، فصرح أنه نشأ في أسرة فقيرة ولم يتمكن من إتمام دراسته، إذ انقطع عنها مبكرا وعمل في القطاع الفلاحي. وتعرف على عدد من أبناء الدوار وربط معهم علاقات مختلفة.

وبخصوص تفاصيل الحادث، أكد أن الهالك من أقرب أصدقائه، إذ كانا يعملان معا وكانا مدمنين على صيد الأرانب بواسطة الكلاب المدربة. وأضاف أنه كان وراء إدمانه على شرب الخمر واستهلاك المخدرات. وكان يستغله جنسيا كلما أفرط في السكر. ويوما بعد يوم بدأ يحقد عليه، إلى درجة أنه قرر تصفيته انتقاما منه.

وأضاف أنه يوم الحادث، استيقظ متأخرا وتناول فطوره وحمل “العتلة” وتوجه نحو قناة الري، حيث اعتاد لقاء صديقه. وانتظر قليلا قبل الالتحاق به. وشرعا في تدخين المخدرات، وهو عازم على وضع حد لحياة صديقه. وبعد مرور وقت وجيز، أجهز عليه بواسطة الأداة الفلاحية ثم رماه في القناة.

وأضاف في تصريح ثان، أنه تعرض لاعتداءات جنسية من قبل ثلاثة آخرين من أبناء الدوار، وذكر أسماءهم لرئيس المركز الترابي، وأكد أنه كان ينوي تصفيتهم هم كذلك، انتقاما منهم. وبعد الاستماع إليهم، نفوا ما جاء في تصريحات الجاني.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)