تفكيك قواعد بحرية لأباطرة الكوكايين

“أوروبول” حجزت سيارات مسروقة وطائرة بدون طيار مزودة بكاميرا وشبكات تهريب دولية تطوق سواحل المغرب وتجند “الحراكة”

شددت الشرطة الأوربية “أوروبول” مراقبة المياه الإقليمية، التابعة لدول الاتحاد الأوربي، لتضييق الخناق على شبكات تهريب المخدرات والكوكايين التي تطوق المغرب.

وأسفرت عملية أمنية مشتركة، جمعت بين الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني والشرطة الأوربية، عن تفكيك شبكات تسيطر على قواعد بحرية بجزر ومياه إقليمية خاضعة لنفوذ دول أوربية، بعد مداهمة مقر أفراد شبكة في جبل طارق ومدن إسبانية، وإيقاف عشرات الأشخاص، منهم قاصرون مغاربة، وأحد كبار المهربين الملقب بـ “ميسي”.

وداهمت المصالح الأمنية الأوربية، في أولى عملياتها، 16 منزلا في مقاطعات قادس، ولوس باريوس وإستيبونا في مالقة، حيث حجزت سيارات مسروقة، وكميات كبيرة من البنزين، وطائرة بدون طيار مزودة بكاميرا حرارية، وأكثر من 18 ألف أورو، وأطنانا من المخدرات.

وبالتزامن مع العملية الأولى، شن 200 شرطي إسباني، منهم أمنيون يعملون في أجهزة استخباراتية أوربية، حملات في مدن إسبانية أخرى أدت إلى إيقاف 10 أشخاص وزعيمهم الذي يحمل الجنسية السويدية، في حين تمثلت الضربة الموجعة للشبكات الدولية في إيقاف 100 فرد من شبكة ثالثة، مقرها بين إشبيلية وقادس، لها ارتباط بالشبكتين الأخيرتين، منهم قاصرون مغاربة. وقاد التنسيق الأمني إلى وضع حد لهذه الشبكات التي تمكنت من إخضاع مسارات التهريب لنفوذها، إذ تملك قواعد بحرية أمام المياه الإقليمية المغربية، إضافة إلى أسطول من الزوارق السريعة والأجهزة المتطورة، وتعمل على مقايضة الحشيش “المغربي” بالكوكايين في عمليات تتم، في عرض البحر.

وكشفت التحريات الأمنية أن شبكات التهريب الدولية أصبحت مختصة في تجنيد القاصرين المغاربة في صفوفها، بل إن “فرقة” أسندت لها مهمة تدريبهم على خوض الرحلات البحرية في أعالي البحار، وقيادة الزوارق السريعة، والتزود بالوقود أو الطعام أو تعويض طواقم بعض المراكب، وكانت تضع تحت تصرفهم قوارب رياضية في ميناء “لا أتوانارا” لاكتساب التجربة.

ووزع أفراد هذه الشبكات الأدوار بينهم، فبعضهم مسؤول عن الزوارق السريعة التي تنطلق من مراس في مالقة وقادس، إضافة إلى التزود بالوقود، بينما أخرى مهمتها شحن المخدرات في الشاحنات بجبل طارق، قبل نقلها إلى أوربا، كما أدى حصار الشرطة لأنشطة الشبكات إلى تطوير أساليب عملها باستمرار، والاستفادة من الدعم اللوجستيكي، خاصة الأجهزة المتطورة، لنقل المخدرات.

خالد العطاوي