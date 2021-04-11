شقيقة سلمى رشيد في القفص الذهبي

كشفت شيماء رشيد، شقيقة الفنانة سلمى رشيد، عن قرب موعد دخولها القفص الذهبي.

ونشرت شيماء صورة لها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ظهرت فيها وهي تمسك بيد خطيبها، وتحمل باقة ورد، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “قلت نعم، عيد ميلاد سعيد لي، شكرا حبيبي”.

بدورها شاركت شقيقتها سلمى متتبعي صفحتها في “أنستغرام” الخبر، وعلقت عليه قائلة:” لقد قالت نعم، مبروك كبيدة ديالي، أختي كبرت وصارت عروسة، وعيد ميلاد سعيد لك حبيبتي”.

ويذكر أن سلمى أطلقت، في الآونة الأخيرة، أغنية جديدة تحت عنوان “سالاو دموعي”، كتب كلماتها يونس آدم، ولحنها محمد الرفاعي، فيما قام حمزة الغازي بتوزيعها، كما صور العمل على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة الأخوين هيثم ومحمد فحصي، في رياض عتيق بالعاصمة الإدارية، الرباط.

وتعتزم سلمى رشيد، الاستثمار في مجال آخر غير الفن وإطلاق علامتها الخاصة بمستحضرات التجميل، التي اختارت لها اسم “سلمى رشيد كوسميتيك”.

خ. ع