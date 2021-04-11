“إر + 4” على “الأولى”

سيكون مشاهدو قناة “الأولى” على موعد، اليوم (الجمعة)، على الساعة العاشرة مساء مع أحداث الشريط التلفزيوني “إر + 4″، من بطولة عبد الله فركوس وبشرى أهريش وفضيلة بنموسى ومحمد ظهرا وعبد اللطيف الشكرا ونادية فردوس وإخراج داود أولاد السيد.

وتدور أحداث الشريط التلفزيوني حول “حميد”، الذي يعمل حارسا في مدرسة تابعة للقطاع الخاص ويرغب في بناء قطعة أرضية يملكها، بعد الترخيص بذلك، كما أنه تمت الموافقة على تشييد سكن من أربعة طوابق.

يواجه “حميد” من خلال أحداث المسلسل مجموعة من المواقف الصعبة، إذ يتردد على عدة إدارات من أجل استخلاص الوثائق الخاصة بعملية البناء، كما أن زوجته تحلم بتحقيق مشروعها المتمثل في محل “تنكافت” الخاص بتزيين العرائس.

ومع توالي أحداث المسلسل يواجه “حميد”، مزيدا من العراقيل، كما يضطر إلى العمل بنصيحة أحد أصدقائه.

أ . ك