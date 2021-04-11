مسابقة لـ”موكب الشموع” بسلا

تنظم مؤسسة سلا للثقافة والفنون يوم 10 أبريل الجاري بسلا، حفل الإعلان عن نتائج مسابقة التصميم الفني لمنحوتة معدنية ضخمة مستوحاة من شكل شموع “موكب الشموع”.

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها أنه تنافس على هذه الجوائز 19 مشروعا تمثل أعمالا إبداعية ل 18 فنانا ومصمما فنيا وطالبا في الهندسة المعمارية بكل من أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة والرباط وتطوان.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تقييم هذه الأعمال الإبداعية من قبل لجنة تحكيم ترأسها محمد لطفي المريني، رئيس مؤسسة سلا للثقافة والفنون، وضمت في عضويتها إيمان بناني، مديرة مدرسة الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية للرباط، ورشيد الأندلسي، مهندس معماري، وفيصل الشرادي، مهندس معماري، وياسر الحسوني، مهندس ومدير شركة. وقالت المؤسسة في بلاغ إنها ستقترح إنجاز المشروع الفائز بالجائزة الأولى ليصبح رمزا لهوية مدينة سلا.

ع . م