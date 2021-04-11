وكيل مغربي ينظم مباراتي سد مؤهلتين للأولمبياد

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم لوكيل مغربي، تنظيم مباراتي السد بين المنتخبين الكامروني والشيلي، عن منطقتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية المقبلة.

وعلمت «الصباح»، أن «فيفا» كلفت يوسف حيجوب، الوكيل المغربي المختص في تنظيم المباريات الدولية، تنظيم مباراتي السد بين المنتخبين الكامروني والشيلي، المقرر إجراؤهما، غدا (السبت) والثلاثاء المقبل بأنطاليا التركية.

وجاء تكليف حيجوب بتنظيم مباراتي السد بين الكامرون والشيلي، بالنظر إلى خبرته في تنظيم المباريات الدولية على الصعيد العالمي، إذ يشرف على برمجة العديد من المباريات الإعدادية لمنتخبات عالمية من جميع القارات، كما أن الاتحاد الدولي كلفه في العديد من المناسبات بتنظيم دوريات دولية.

ويخوض منتخب الكامرون مباراتي السد أمام ممثل أمريكا الجنوبية، بعد أن فاز على منتخبات إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، قبل أن ينهزم في الدور الأخير أمام زامبيا، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه، في الألعاب الأولمبية.

صلاح الدين محسن