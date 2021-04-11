إيـداع فنانيـن جزائرييـن السجـن

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ، أول أمس (الأربعاء)، متابعة فنانين جزائريين صاحبي شريط الفيديو المسيء لأطفال مغاربة بنعتهم ب»أبناء الزنى» ووصف النساء المغربيات بالعهر، في حالة اعتقال، بعد ثبوت تورطهما في أفعال يجرمها القانون.

وحسب مصادر «الصباح»، تابعت النيابة العامة، المتهمين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، من أجل تسجيل وبث صور لأشخاص دون موافقتهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بهم، والمس بالحياة الخاصة بهم، والتغرير بقاصرين والمشاركة في ذلك، بينما قررت حفظ الملف بالنسبة إلى المتهم الثالث الذي كان متابعا في حالة سراح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن وكيل الملك بابتدائية مراكش، أمر بإيداع المتهمين سجن الوداية، في انتظار عرضهما على أولى جلسات المحاكمة في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ظهور فنانين جزائريين يحملان الجنسية الفرنسية في تسجيل مصور بمراكش، رفقة صديقهما، يهينون أطفالا مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بأنهم غير شرعيين، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية.

م . ب