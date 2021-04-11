منكاد مدربا لاتحاد تاونات

تعاقد اتحاد تاونات مع المدرب الوطني، فيصل منكاد، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب السابق محمد الهادف، ومن الأهداف المتفق عليها بين المكتب المسير للفريق التاوناتي، والمدرب منكاد، قيادة الفريق إلى ضمان البقاء ببطولة القسم الوطني الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي، بعد أن أنهى مرحلة الذهاب في الرتبة ما قبل الأخيرة.

وسبق للمدرب منكاد أن حمل قميص المغرب الفاسي والاتحاد المنستيري التونسي ومولودية وجدة، قبل أن ينهي مشواره لاعبا بالاتحاد الزموري للخميسات.

وأشرف بعدها منكاد على تأطير الفئات الصغرى بمدرسة المغرب الفاسي، كما خاض تجربة ناجحة مع فريق النصر الرياضي الفاسي ضمن بطولة الهواة.

ويحتل فريق اتحاد تاونات الرتبة ما قبل الأخيرة في بطولة القسم الوطني الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، برصيد 14 نقطة من أصل ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم.

خالد المعمري (تاونات)