اتهام رئيس جماعة بتعريض مقاولات للإفلاس

تعرضت مقاولة للأشغال العامة، بإقليم الصويرة للإفلاس، بعدما أضحت عاجزة عن أداء أجور مستخدميها، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك ومؤسسات القرض، نتيجة تلكؤ رئيس جماعة في صرف مستحقاتها، نظير الأشغال التي قامت بها، والمتعلقة بشبكة الصرف الصحي. وأكدت جمعية النور للمقاولين بالصويرة، والمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، والجمعية المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام، وجمعيات مهنية، في بيان لها أن “تعطيل وتأخير أداء مستحقات الشركة، وما ترتب عنه من أزمات لمسير المقاولة، والأجراء الذين يشتغلون بها، يؤكد الأسلوب البيروقراطي لرئيس جماعة أيت داوود، الذي ضرب بكل القوانين المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والشركات عرض الحائط”.

وأشارت الجمعيات المهنية، إلى أنه، في الوقت الذي يؤكد وزير المالية، والخازن العام للمملكة، ووزير الداخلية، ضرورة صرف مستحقات الشركات في آجال معقولة، فإن رئيس جماعة أيت داوود، اختار أسلوبا مغايرا تماما، متحديا القانون، ومعرضا عشرات العمال، الذين يعيلون أسرا، للتشرد والضياع.

وقالت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، إن رئيس الجماعة لا يستند على أي مسوغ قانوني لتعليل عدم أداء مستحقات الشركة بخصوص الصفقة عدد 07/2019، ما دامت الأشغال قد انتهت، وكانت الجماعة مكلفة بتتبعها من بدايتها إلى نهايتها، وبالتالي فإن عدم أداء ما في ذمتها لفائدة الشركة ليس له ما يبرره. والتمست جمعيات للمقاولين بإقليم الصويرة، من عامل الإقليم، باعتباره ممثلا للسلطة الوصية، التدخل العاجل لإيجاد تسوية لهذا الملف.

محمد العوال (آسفي)