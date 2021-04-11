إدانة قريبين بفاس قتلا نديمهما

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، على قريبين متهمين بالقتل والضرب والجرح في نزاع عائلي دام، راح ضحيته عشريني أصيب بجروح بالغة في أنحاء مختلفة من جسمه، بعدما ضربه أحدهما بسلاح أبيض، قبل وفاته في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.

وحسب مصادر “الصباح”، أدانت هيأة المحكمة، المتهم الرئيسي المعتقل بسجن بوركايز، ب12 سنة حبسا نافذا لأجل جناية “الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الوفاة”، وجنحة الضرب والجرح، فيما أدين قريبه المتابع في حالة سراح مؤقت، بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر و500 درهم غرامة لأجل جنحة الضرب.

وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم الرئيسي، 10 آلاف درهم تعويضا مدنيا لكل واحدة من قريبات الهالك “ح. ا” اللائي انتصبن طرفا مدنيا في مواجهته، واستمع إلى شهادتهن أثناء مناقشة الملف الاثنين الماضي، كما 7 شهود آخرين حضروا النزاع بين الطرفين.

حميد الأبيض (فاس)