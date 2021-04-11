تلاعبات تهدد مصير الكرة التونسية

باشر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تحقيقا في تلاعبات محتملة، في مباريات الدوري المحلي للعبة، إذ أكد في بيان له أنه بعد “شبهة تلاعب في نتيجة مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي ببنقردان، تمت إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ المتعين”.

وجاء تحرك الاتحاد التونسي للعبة، بعد توقيف الهيأة الوطنية للرهان الرياضي في فرنسا، رهانات على مباريات الدوري التونسي، دون ذكر الأسباب.

واعتقل ثلاثة أشخاص ببن قردان، في شتنبر 2019 بنيس الفرنسية، بتهمة التلاعب في نتائج المباريات. وتضع الأندية التونسية أياديها على قلوبها، بعد فتح التحقيق، إذ ستصبح مهددة بعقوبات قاسية تصل إلى حد الطرد من المسابقات القارية لمدة معينة، إذا ثبت تورط إحداها في التلاعب في نتائج المباريات المحلية.

ويخشى الاتحاد التونسي، أن تكون كرة القدم المحلية المتضرر الأكبر، إذا تم كشف ملابسات الملف.

العقيد درغام