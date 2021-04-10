لافانديي بـ “دار الصويري”

يعرض الفنان الفرنسي لوك لافانديي، وإلى غاية بعد غد (السبت)، أعماله الفنية بفضاء “دار الصويري”.

ويشكل هذا المعرض، المنظم تحت شعار “الحمد لله”، دعوة لعشاق فن الرسم للغوص، بشكل استثنائي، في العالم الشخصي لهذا الفنان، الذي ولد في 29 شتنبر 1965 في بورجيه ويقيم بمدينة الرياح منذ ست سنوات، والإعجاب بأسلوبه الإبداعي.

ويقدم هذا المعرض الفني، المنظم بمبادرة من جمعية الصويرة موكادور، مجموعة من اللوحات الفنية الجميلة المرسومة بدقة بالحبر الصيني من قبل هذا الفنان، الكاتب والممثل السينمائي والتلفزيوني السابق.

وتتيح هذه الرسومات بالأبيض والأسود، المعروضة بقاعة الطيب الصديقي، للزوار فرصة لاستكشاف العالم الخيالي والدقة والبراعة الكبيرة والحساسية الإبداعية والبراعة التعبيرية لهذا الفنان، الذي يولي اهتماما كبيرا لأدق التفاصيل خلال انجاز أعماله الفنية.

وتعكس هذه الأعمال، المصممة بخبرة، والتي تتميز ببراعة كبيرة ومحاذاة متناغمة للخطوط والأشكال، والتي يحمل لوك لافانديي وحده سرها، أيضا، الموهبة التي لا يمكن إنكارها والخيال المطلق لهذا الفنان، فضلا عن هذا الشغف بأنها قادرة على إطلاق العنان لهذه الحساسية الفنية الواضحة من خلال أسلوبها وتقنية التعبير الخاصة بها.

ع. م