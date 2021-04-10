الرجاء يرفض تنحي سلامي

الرئيس منحه مهلة للتفكير وإصابة الشاكر تبعده أسابيع

رفض المكتب المسير للرجاء استقالة جمال سلامي، مدرب الفريق الأول، رغم تمسكه بقراره، في اجتماع مع الرئيس رشيد الأندلسي، أول أمس (الثلاثاء).

وأصر رئيس الرجاء على بقاء سلامي، وطلب منه التفكير، وأبلغه أنه رغم وجود اتصالات من مسؤولي الفريق وبعض المدربين الأجانب، فإن الأولوية هي بقاء سلامي في منصبه.

وكان من المفروض مغادرة سلامي، بعد مباراة بيراميدز، الأحد الماضي، في كأس الكنفدرالية الإفريقية، غير أن إصرار اللاعبين ومسؤولي الفريق والرؤساء السابقين على بقائه، حال دون رحيله.

وأشرف المدربان المساعدان محمد بكاري وهشام أبوشروان على الفريق في الحصص التدريبية السابقة، ومباراة حسنية أكادير أمس (الأربعاء)، في انتظار حسم سلامي موقفه نهائيا.

من جهة ثانية، أعلن الفريق الأخضر تعرض مدافعه عبد الرحيم الشاكر، لإصابة في إحدى فقرات العمود الفقري، خلال مباراة بيراميدز، إذ منحه الطاقم الطبي راحة لثلاثة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مباريات مهمة للفريق الأخضر.

وحسب النادي نفسه، فإن اللاعب سيخضع لعلاج مكثف خلال الأسابيع المقبلة، دون الحاجة لعملية جراحية، على أن يعاد تقييم حالته نهاية أبريل الجاري. وغاب الشاكر عن الرجاء لمباريات كثيرة في الفترة السابقة، ليظهر في مباراة بيراميدز، إذ قدم مباراة جيدة، قبل أن يصاب بعد التحام مع أحد لاعبي الفريق المصري.

العقيد درغام