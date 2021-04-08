185 مليون درهم لتهيئة المحور الطرقي شرق ـ غرب أكادير

بلغ الغلاف المالي المخصص لأشغال تهيئة المحور الطرقي شرق ـ غرب اكادير 185 مليون درهم، وذلك ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير للفترة 2020 ـ 2024.

وأفاد بلاغ لعمالة أكادير- إداوتنان أن هذا الورش الطرقي، الذي أعطى انطلاقة أشغاله، أول أمس الثلاثاء، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، يندرج في إطار مكون تقوية البنيات التحتية وتحسين انسيابية التنقلات المندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع، المتحمل من طرف شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، بصفتها صاحب المشروع المنتدب، سينجز على أربعة أشطر، حيث يبدأ الشطر الأول من الطريق الوطنية رقم 8 إلى ملتقى الطريق المستقبلي المداري الشمالي – الشرقي. في حين سينطلق الشطر الثاني من هذا الملتقى حتى تقاطع الطريق السريع مع الطريق الوطنية رقم 1.

وستتواصل الأشغال بالنسبة للشطر الثالث الذي سيمتد من الطريق الوطنية رقم 1 حتى شارع محمد الفاسي، يليه الشطر الرابع الذي سيبدأ من شارع محمد الخامس حتى الطريق الوطنية رقم 10.

وبعد الانتهاء من أشغال التهيئة هذه، وبفضل إنجاز كيلومترين إضافيين، سيبلغ إجمالي الطول الخطي للمحور الطرقي شرق- غرب 10 كيلومترات.