سيدي إفني…مشاريع في قطاع التعليم لمحاربة الهدر المدرسي

تم، أمس الأربعاء ، بسيدي إفني، تدشين وإعطاء انطلاقة الأشغال لعدد من المشاريع في قطاع التعليم تعزز العرض التربوي بهدف محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالعالم القروي.

وفي إطار دعم البنايات التحتية والتجهيزات التعليمية الأساسية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي أشرف عامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، على تدشين الثانوية التأهيلية آيت الرخا بالجماعة الترابية آيت الرخا، التي أنجزت بمبلغ 10 ملايين و 779 ألف و 857 درهم.

ووفق بلاغ لعمالة الإقليم أشرف، صدقي، كذلك، على وضع الحجر الاساس لبناء المدرسة الجماعاتية تنكرفا بالجماعة الترابية تنكرفا بغلاف مالي ناهز سبعة ملايين و 670 ألف و 697 درهم. كما تفقد ورش مشروع بناء الثانوية التأهيلية الاخصاص بالجماعة الترابية الاخصاص، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 9 ملايين درهم.

وستنجز هذه الثانوية على مساحة إجمالية تصل الى هكتار و 6 آلاف و420 متر مربع، 2420 متر مربع منها مغطاة .

وتفقد كذلك مشروع بناء داخلية بالثانوية الاعدادية الحسن بن محمد الدكيك بالجماعة الترابية سبت النابور الذي سينجز بغلاف مالي يناهز 4.551.676.42 درهما.

وحسب ذات المصدر فإن هذه المشاريع، الممولة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون وبرنامج التنمية المندمج لجهة كلميم واد نون، تأتي استكمالا للأوراش الاستثمارية الرامية الى توسيع العرض التربوي وتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي.