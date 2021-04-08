كورونا…635 حالة إصابة جديدة و564 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و564 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و433 آلاف و939 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و75 ألفا و290 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 500 ألفا و323 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 486 ألفا و913 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97،3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8873 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (454)، ومراكش-آسفي (40)، والرباط-سلا-القنيطرة (36)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (21)، والعيون-الساقية الحمراء (18)، ودرعة-تافيلالت (14)، وسوس-ماسة (14)،وفاس-مكناس (10)، وبني ملال-خنيفرة (9)، والداخلة-وادي الذهب (9)، إلى جانب تسجيل 8 حالات بجهة الشرق، وحالتين بجهة كلميم-واد نون.

وتتوزع حالات الوفاة بين حالتين بجهة البيضاء-سطات وحالة واحدة بكل من جهات مراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة والشرق.