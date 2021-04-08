أزيلال…تلقيح أزيد من 120 ألف شخص ضد “كوفيد 19”

بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال إلى غاية الآن 120 ألفا.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أنه تم إلى حدود الآن تطعيم أزيد من 61 ألف و352 مستفيد من الجرعة الأولى، و58 ألف و827 من الجرعة الثانية.

وتستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيلال أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة، وأزيد من 450 نقطة تلقيح متنقلة.

من جهة أخرى، ظل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال منذ تفشي الجائحة مستقرا في 2273 حالة إلى غاية 7 أبريل الجاري.

واستقرت حالات الشفاء منذ 16 مارس في 2219 شخصا، منهم 925 في الجماعة الحضرية لأزيلال و569 في الجماعة الحضرية لدمنات.

وتم إجراء 30 الف و895 اختبارا لفيروس كورونا على مستوى الإقليم منذ بداية تفشي الوباء.

وسجل إقليم أزيلال 52 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 منذ بداية الوباء، منها 21 في الجماعة الحضرية لأزيلال و11 في الجماعة الحضرية لدمنات.