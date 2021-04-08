آيت الطالب: المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم سيقدم عرضا صحيا متكاملا

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب ،أمس (الأربعاء)، إن المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم سيقدم عرضا صحيا متكاملا ، ويعزز العرض الصحي بجهة كلميم واد نون.

وأوضح الوزير الذي قام بزيارة تفقدية لورش إنجاز هذا المستشفى مرفوقا، بالخصوص، بوالي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي والمدير الجهوي للصحة، سعيد بوجلابة، ورئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، أن هذه البنية الاستشفائية، التي ستنتهي الأشغال بها سنة 2023، ستضم كل ما يتعلق بالاستشفاء وتكوين الأطقم التمريضية والصحة العقلية والأمراض النفسية وذلك من أجل جعل العرض الصحي بالجهة متكاملا يخدم حاجياتها الصحية.

وأضاف آيت الطالب أن الزيارة التي يقوم بها لكلميم تروم الوقوف على وتيرة تقدم الأشغال بالمستشفى “لتدارك النواقص الحاصلة من أجل تطويره وتحسينه أكثر ليكون ملائما مع التطور الحاصل في مجال الصحة والتكنولوجيا الصحية”.

وقال إن هذا المستشفى سيكون فضاء للتكوين الجامعي في الطب، وبالتالي تحقيق المقاربة الجهوية في القطاع الصحي .

كما قام الوزير بزيارة تفقدية لورش إنجاز المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ، الذي وصلت نسبة الأشغال به 80 في المائة .

وينجز هذا المعهد على مساحة هكتارين وبمبلغ 25 مليون درهم .

وكان وزير الصحة قد قام قبل ذلك بزيارة لمركز حضري للتلقيح ضد فيروس كورونا .