تراجع حركة النقل بمطار مراكش

سجلت حركة نقل المسافرين عبر مطار مراكش المنارة الدولي، خلال فبراير الماضي، انخفاضا بنسبة 93,35 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، أن المطار الدولي للمدينة الحمراء، استقبل حتى متم فبراير الماضي، ما مجموعه 36 ألفا و727 مسافرا، مقابل 552 ألفا و250 مسافرا، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

و سجل مطار مراكش الدولي انخفاضا بنسبة 90,08 في المائة، خلال يناير وفبراير من السنة الجارية، بتسجيل عبور 105 آلاف و378 مسافرا، مقابل مليون و62 ألفا و664 مسافرا مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، احتل مطار مراكش المنارة الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني، بحصة نسبتها 9,13 في المائة بعد مطار محمد الخامس الدولي (48,63 في المائة)، ومطار طنجة ابن بطوطة (10,97 في المائة).

يذكر أن عدد المسافرين الذين استعملوا مختلف مطارات المملكة، خلال فبراير 2021، شهد تراجعا بنسبة 78،47 في المائة، إذ انخفض مجموع المسافرين إلى 420 ألفا و384 مسافرا، مقابل مليون و952 ألفا و145 مسافرا في فبراير 2020.

عادل بلقاضي (مراكش)