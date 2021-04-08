احتجاجات تسبق الصحابي إلى وادي زم

نظمت جماهير سريع وادي زم، أول أمس (الأحد)، وقفة احتجاجية، من أجل التنديد بالوضعية التي يعيشها الفريق.

وتوافد العشرات من جماهير الفريق، إلى بوابة الملعب، من أجل التعبير عن سخطهم تجاه المكتب المسير.

وتأتي الوقفة على بعد ساعات قليلة من تعاقد إدارة سريع وادي زم، مع الإطار الوطني فؤاد الصحابي.

وفضلت إدارة سريع وادي زم الاستعانة بخدمات الصحابي، لمساعدته على تفادي النزول إلى القسم الثاني، وتصحيح ما يمكن تصحيحه.

وأكد الصحابي أنه كان يبحث عن العودة إلى الميادين بعد الوعكة الصحية، وقبل عرض وادي زم، مفضلا إياه على عرض من القسم الثاني، وآخر من فريقه السابق الأخضر الليبي.

وكشف الصحابي أنه مستعد لرفع التحدي، مبرزا في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن الفريق يتوفر على تركيبة بشرية محترمة، وقال”أهم ما يميز الفريق التزام المكتب بصرف مستحقات اللاعبين”، مستدركا “مازالت هناك 20 دورة، وأعتقد أنه بإمكاننا إنقاذ الفريق”.

وختم الصحابي”هناك جزئيات وبعض الأخطاء التي يجب تداركها لإعادة وادي زم إلى سكته الصحيحة، وهذا ما سنسعى إليه في المرحلة المقبلة”.

ويحتل وادي زم المركز ما قبل الأخير في بطولة القسم الممتاز، برصيد ثماني نقاط.

نور الدين الكرف