العوفير يخضع لعملية جراحية

خضع سعيد العوفير، مهاجم يوسفية برشيد، أول أمس (الأحد)، لعملية جراحية، بعد إصابته بكسر في الكاحل أمام مولودية وجدة، الجمعة الماضي.

وعلمت «الصباح» أن العوفير سيغيب أكثر من شهر عن الميادين، إذ سيحمل الجبيرة بعد العملية، قبل دخوله مرحلة الترويض.

وتعرض العوفير لتدخل قوي في الدقيقة 40، من قبل صلاح الدين باهي، ما جعله يغادر المواجهة.

واعتبر يوسفية برشيد إصابة العوفير خسارة، إذ يعد من العناصر المعول عليها لمنح الإضافة، وقيادة الخط الأمامي.

وسجل العوفير هدفا ليوسفية برشيد هذا الموسم، ساهم به في الفوز على الفتح الرياضي بهدفين لواحد، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الدورة السابعة.

عبد العزيز خمال (برشيد)