جهة الرباط تتوقع إنتاجا قياسيا للشمندر السكري

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة الرباط-سلا القنيطرة، أن الإنتاج المرتقب للموسم الحالي من الشمندر السكري يعتبر قياسيا، إذ من المتوقع تجاوز مليون طن، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 60 في المائة مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة.

وأبرزت المديرية، بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لموسم قلع الشمندر السكري بمشرع بلقصيري، الذي أشرف عليه كل من عامل إقليم سيدي قاسم والمدير الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية للجهة، أمس (الاثنين)، أن المردودية المرتقبة تبلغ 65 طن للهكتار مع ذروة تناهز 100 طن للهكتار على مستوى المساحات المجهزة بالري بالتنقيط، موضحة أن موسم قلع الشمندر سينتهي في أواخر يوليوز المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد عزيز بلوطي، المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن زراعة السكريات بمنطقة الغرب تحظى بمكانة مهمة جدا ضمن السلاسل الفلاحية، مردفا بالقول “اليوم نحن بصدد انطلاق جني محصول الشمندر السكري، إذ يتميز المنتوج هذه السنة بإنتاج جيد جدا، إذ يتوقع بلوغ إنتاج قياسي غير مسبوق بالجهة”.

وأضاف أن هذا الإنتاج يعد ثمرة التساقطات المطرية المهمة والظروف المناخية الملائمة، فضلا عن مجهود كل من الفلاحين والمهنيين المنتجين من أجل مواكبة وتتبع هذه السلسلة لتحقيق إنتاج يرتقب أن يتجاوز مليون طن خلال هذا الموسم.