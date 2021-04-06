لخصم: المومني لم يكن معي يوما بالمنتخب

قال لـ “الصباح” إنه ربما التقى به مرة واحدة بالرباط والتقط معه صورة رفقة رياضيين شباب

قال البطل المغربي السابق مصطفى لخصم، في تصريح لـ “الصباح”، إن زكرياء المومني، الملاكم السابق، لم يسبق له أن تدرب معه في المنتخب الوطني، أو في فريق لـ “الكيك بوكسينغ” أو “الفول كونطاكت” بالرباط، كما ادعى في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأضاف لخصم، في التصريح نفسه، أنه عندما كان يحضر للنزالات والمسابقات رفقة الجامعة الملكية، كانت نواد كثيرة تشارك، وفي كل مرة كان يحضر فريق للتداريب، مبرزا أن المومني كان في ناد اسمه “رويال” بأكدال، وأنه، ربما التقى به مرة عندما كان يلتقط صورا مع الملاكمين الشباب، أو أشرف على حصة تدريب قصيرة لفائدة هؤلاء الرياضيين اليافعين.

واستغرب بعض متابعي “فيسبوك” كيف أن المومني أكد التدرب مع لخصم في أحد النوادي بالرباط، علما أن لخصم استهل مسيرته الرياضية مبكرا، من ألمانيا، أواسط الثمانينات، وشرع في حصد الألقاب منذ تلك الحقبة، علما أنه من مواليد منطقة “هانو”، وسط ألمانيا، في شتنبر 1972، وتوج ببطولة الشباب لـ “التايكووندو” بالبلد الأوربي نفسه في 1986، وتوج ببطولة ألمانيا لـ “الكيك بوكسينغ” و”الفول كونطاكت” أربع مرات من 1988 إلى 1991.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن لخصم من الفوز بألقاب وبطولات كثيرة، من بينها بطولة المغرب في “الكيك بوكسينغ” 10 مرات، ولقب البطولة الوطنية لـ “الفول كونطاكت” 10 مرات، ناهيك عن تتويجه بلقب البطولة الإفريقية في “الفول كونطاكت” ثلاث مرات، وبطولة العالم في “الكيك بوكسينغ”، ولقب واحد لبطولة إفريقيا لـ “الصافات” وبطولة العالم في “الكيك بوكسينغ واكو برو”، بالإضافة إلى بطولة العالم الاحترافية في “الفول كونطاكت واكو برو” أربع مرات.

ودخل لخصم تاريخ “الكيك بوكسينغ” و”الفول كونطاكت” العالمي من الباب الواسع، إذ بات من ضمن أفضل الرياضيين في تاريخ هذه اللعبة، للألقاب الكثيرة التي حصدها في مسيرته.

ويعتبر لقب بطولة العالم لـ “الكيك بوكسينغ” في 2010، آخر لقب عالمي توج به البطل المغربي، الذي فاز في مسيرته بـ 73 نزالا، منها 30 بالضربة القاضية، فيما لم يخسر سوى في خمس مواجهات فقط.

العقيد درغام