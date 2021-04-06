هشاشـة نفسيـة واقتصاديـة

الأمراني قال إن تغير نمط الحياة بسبب كورونا زاد النزعة نحو التشاؤم

كشف المهدي العلوي الأمراني، المختص في العلاج السلوكي المعرفي و العلاج الأسري النسقي، وأستاذ التواصل و علم النفس التربوي، عن التأثيرات النفسية السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، المتعلقة بشكل خاص بالأزمات الاقتصادية التي واجها الكثير من المغاربة. وأوضح الأمراني في حوار مع “الصباح”، أن استمرار حالة الطوارئ الصحية و تشديد الإجراءات الاحترازية يساهمان في زيادة منسوب القلق لدى الأشخاص. في ما يلي التفاصيل:

< وجدت الكثير من الأسر، نفسها، وسط أزمات مالية خانقة، بسبب جائحة فيروس كورونا كيف يمكن أن يؤثر ذلك على وضعيتها النفسية؟

< من المؤكد أن التحديات و الأزمات المالية التي نجمت عن تبعات جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على الجانب النفسي، ليس فقط بالنسبة إلى رب أو ربة الأسرة، لكن بالنسبة إلى جميع أفرادها، ما ينعكس سلبا بوضوح على التفاعلات والعلاقات الأسرية وحتى الاجتماعية، خصوصا في ظل استمرار الأزمة لسنة كاملة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية مع ظهور السلالات المتحورة، وانتظار جرعات اللقاحات. فقلة الحيلة التي قد يشعر بها معيل الأسرة الذي يصبح عاجزا عن تلبية متطلبات الحياة اليومية لعائلته، شعور مدمر يصل به إلى هشاشة نفسية حد الحضيض، يمكن أن تؤدي به لعواقب وخيمة.

ويبقى التأثير النفسي لهذه الجائحة على بعض الناس واضحا وبينا للعيان، فقد لاحظنا من خلال الممارسة اليومية تزايد اضطرابات القلق العام واضطراب الوسواس القهري والخوف المبالغ فيه من الإصابة بالأمراض، وحالات الاكتئاب بأنواعها، بالإضافة لما يترتب عن هذا من تفشي العنف الأسري والزوجي وارتفاع معدلات الطلاق، مع العلم أن هذه التأثيرات لا تقتصر على بلد دون غيره فهي مشتركة بين الكثير من الدول. ولعل الهشاشة النفسية القبلية وعدم القدرة على التكيف مع المستجدات إلى جانب المشاكل المادية التي ذكرناها، كلها عوامل ساهمت في استفحال هذه التأثيرات بمستويات مختلفة.

< تغير أيضا نمط حياة بعض المغاربة، فهل ذلك يفاقم وضعهم النفسي؟

< من المعلوم أن أي تغير مفاجئ في حياة الإنسان، يصيبه بالانزعاج لأنه يخرجه من منطقة الراحة والأمان التي تمنحه جرعة من الاطمئنان. ولما يكون هذا التغيير يشمل جوانب حياتية كثيرة ومهمة، فإن الانزعاج قد يصل حدا أقصى، ليتحول إلى الاضطرابات النفسية التي أشرنا إليها، فنمط الحياة تغير فجأة وبشكل جذري ولمدة طويلة، ما أثار نوعا من القلق و كثيرا من مشاعر الملل وعدم الرضى، فاستفحل عند الكثير من الناس الشعور بالإحباط والخوف من المستقبل، مع تزايد النزعة نحو التشاؤم والنظرة السوداوية. وبالمقابل فالإنسان بصفة عامة يملك القدرات التي تمكنه من التأقلم مع ظروف جديدة وتجاوز الأزمات المختلفة التي يتعرض لها، شريطة أن يلتزم بحد أدنى من التوازن الحياتي، وأن يجتهد دوما في محاولة إيجاد الحلول المناسبة، حتى في أحلك اللحظات.

< هل يجدد استمرار حالة الطوارئ الصحية، وتمديدها في كل مرة، مخاوف المغاربة من الفيروس ومن قرار تشديد الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات مع بداية الجائحة؟

< لا شك أن استمرار حالة الطوارئ الصحية و تشديد الإجراءات الاحترازية يساهم في زيادة منسوب القلق لدى الناس، لأنه يمرر رسالة مفادها أن الأمور مازالت معقدة، وأننا لم نخرج بعد من النفق المسدود. ويظهر الأمر جليا جراء المستجدات الواقعة حتى في مختلف بلدان العالم والتي يتابعها الناس ويتأثرون بها بشكل من الأشكال. وتدفع نسبة قلق معقولة للحفاظ على التدابير الاحترازية المعروفة والتأقلم مع مستجدات الحالة الوبائية، وهو أمر محمود ولا يمثل أدنى مشكلة. أما إذا تطور الأمر وأعاق الشخص في حياته وسبب له معاناة نفسية وتغيرات واضحة في سلوكاته ومزاجه ونمط تفكيره لأيام متتالية فهنا وجب اللجوء لطلب المعونة والذهاب إلى مختص نفسي للقيام بالتشخيص اللازم وتحديد المتابعة المناسبة لتجنب مضاعفات أكثر خطورة على الصحة النفسية للفرد، على المدى القريب والمتوسط.

< كيف يمكن تجاوز هذه الأزمات النفسية، في ظل الحديث عن موجة جديدة من الفيروس؟

< التغلب على المشاكل النفسية في ظل هذا التفشي والموجات الجديدة يمكن أن يختلف من شخص إلى آخر، حسب طبيعة تكوينه النفسي وتاريخه الصحي ومدى قدرته على التكيف مع ظروف جديدة. وأدعو إلى وجوب الحفاظ على الأنشطة التي تمنح الشخص جرعات من الفرح والمتعة وتساهم في التخفيف من الضغوط والإجهاد، وأخص بالذكر الأنشطة الرياضية والترفيهية والطقوس الدينية، مع تحديد بعض الأهداف المحفزة والتخطيط للمستقبل بعقلية متفائلة وواقعية في الآن نفسه، بالإضافة إلى استثمار بعض من الإيجابيات التي تمخضت عن هذه الأزمة والحفاظ على العلاقات الإنسانية، ولو عن بعد بواسطة الوسائل التكنولوجية مع الحرص على تجنب الخوف والقلق الشديد والعصبية الزائدة، فكلها عوامل تخفض بشكل رهيب من مستوى جهاز المناعة، وعند الإحساس بأي أعراض نفسجسمية أو نفسية، نحاول البحث عن مصادر للمساعدة أو على الأقل البحث عن شخص نرتاح له للتحدث والتنفيس أو محاولة كتابة ما نعيشه و نشعر به، بالإضافة إلى الحفاظ على نمط حياتي صحي، في ما يخص أوقات ومعدل النوم و في ما يخص التغذية، مع التوازن في تتبع الأخبار المتعلقة بالجائحة، سواء المتعلقة ببلدنا أو باقي دول العالم.

أجرت الحوار: إيمان رضيف