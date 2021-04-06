أيت أورحبي وموقنية يغيبان أمام وجدة

يفتقد يوسفية برشيد عميده عبد الخالق أيت أورحبي، ومدافعه الأيسر منير موقنية، خلال مباراة مولودية وجدة، التي تجرى اليوم (السبت) بالملعب البلدي، لحساب الدورة 10 من بطولة القسم الأول.

وأصيب موقنية بكسر في أصبع القدم خلال مباراة ودية أمام المغرب التطواني، إذ سيغيب شهرا، على غرار أيت أورحبي، الذي أصيب قبل عشرة أيام بتمدد في الركبة في حصة تدريبية.

ويسترجع يوسفية برشيد مهاجمه باتريك كادو العائد من أوغندا، بعد الإقصاء من «الكان»، إذ احتل رفقة منتخب بلاده الرتبة الثالثة في المجموعة الثانية.

وتسجل المواجهة عودة أسامة الشعيبي وهشام التايك وعبد الصمد نياني ويونس الحواصي وسعيد كرادة، إذ استفادوا من فترة التوقف، واستعادوا جاهزيتهم.

ويبحث يوسفية برشيد عن مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق ثالث فوز في البطولة، والثاني بملعبه.

ويحتل يوسفية برشيد الرتبة 8، بـ 12 نقطة.

عبد العزيز خمال (برشيد)