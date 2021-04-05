التحقيق في شريط فيديو حول سلوكات بعض المنتسبين للقضاء والدرك بمكناس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أن النيابة العامة أصدرت، على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض الصحف الورقية لشريط فيديو يظهر فيه شخص ينسب فيه سلوكات غير قانونية لبعض المنتسبين لجهازي القضاء والدرك الملكي بمكناس، تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بفتح بحث حول الموضوع.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بفتح بحث حول الموضوع بهدف الوقوف على حقيقة الأمر وخلفيات ذلك، حيث تم إيقاف صاحب الفيديو، وتبين من خلال التحريات الأولية أنه موضوع ملف جار أمام قضاء التحقيق، كما أنه مبحوث عنه من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تشكل جناية.

وأضاف المصدر نفسه، أن التحريات ذاتها أظهرت أنه سبق إيداع صاحب الفيديو بمستشفى الأمراض العقلية لما يعانيه من اضطرابات عقلية، وتمكن من الفرار من هذه المؤسسة.

وأكد البلاغ أنه حالما يتم انتهاء البحث معه، سيتم ترتيب الآثار القانونية على ذلك.