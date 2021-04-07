دين وكوميديا في رمضان”تمازيغت”

شبكة البرامج تضم فقرات من الدراما والثقافة والتراث ومسابقات فنية

قالت قناة “تمازيغت” إنها اختارت التنوع في شبكة برامجها في رمضان، إذ عملت على إعداد وإنتاج برامج تمزج بين الدراما والكوميديا والثقافة والدين والتراث، لتحقيق مبدئها الخاص الذي يرمي إلى الاهتمام بالثقافة الأمازيغية، وإبراز خصوصيتها المحلية.

وستبث القناة في رمضان أعمالا درامية قالت إنها “مختارة بعناية للاستجابة لأذواق مشاهديها”، إذ ستعرض ثلاثة إنتاجات درامية بالروافد الثلاثة للغة الأمازيغية، وهي المسلسل الدرامي الكوميدي “بابا علي” ب”تشلحيت” والذي أخرجه مصطفى أشاور، ويبث كل يوم مباشرة بعد الإفطار، والمسلسل الريفي”مغرضو”، وهو مسلسل اجتماعي بوليسي تدور أحداثه في شمال المغرب، ويبث، يوميا، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف، فيما سيكون الجمهور على موعد يومي مع سلسلة “صراع الذئاب” من تشخيص نجوم الدراما في الأطلس.

كما تبث القناة ثلاث سلسلات من أربع حلقات لكل واحدة، الأولى تحمل اسم “سامحيني ابنتي”، كل يوم ثلاثاء على الساعة العاشرة ليلا، والثانية بعنوان “رحلة الكنز “، مساء كل يوم خميس على الساعة العاشرة ليلا، والثالثة بعنوان “العميد منصور”، كل يوم أحد على الساعة العاشرة مساء.

وتقدم القناة خمسة أفلام تلفزيونية، وهي “الحادث” للمخرج مصطفى أشاور، وفيلم “اش داني” لجواد الخوضي، وفيلم “وردة الشوك” للمخرج إلياس العربي، ثم فيلم “الوريث” للمخرج فريد الركراكي، وفيلم “الورثة” للمخرجة لطيفة أحرار.

وتتضمن الشبكة الرمضانية للقناة “فقرة كاميرا خفية “حضي راسك”، التي تحاول الإيقاع بمجموعة من المواطنين في مقالب هزلية، إضافة إلى كبسولة “أغبالنيت”، والسلسلة القصيرة “عاين باين”. وفي صنف المسابقات، أنتجت القناة ثلاثة أعمال يتبارى فيها الشباب للحصول على جوائز تقديرية في شتى المجالات الإبداعية، إذ سيكون للجمهور موعد، يوميا، مع برنامج”تالك وان شو” لاكتشاف المواهب في العزف والتشخيص والكوميديا، وآخر بعنوان “كفي سينما” يتم فيه التباري حول أجود الأفلام القصيرة ، وبرنامجا أسبوعيا لاختيار أفضل المنشدين في الأمداح والابتهالات، يبث كل مساء الجمعة، إضافة إلى فقرات دينية، تتوزع بين ابتهالات وأذكار رمضانية، وفقرة لتقديم تعاليم الدين بعنوان “طريق النور”، وبرنامجا للاستفسار حول الدين وقضايا العصر.

وتعرض القناة أسبوعيا سهرة فنية بعنوان “دارنا دارون” يتجول من خلاله طاقم البرنامج في مجموعة من المناطق عبر استضافة فنانين يمثلون مختلف الإيقاعات الأمازيغية والعربية والحسانية، لإبراز التنوع الثقافي واللغوي، كما ستبث برنامج “صيحة الأجيال” الذي سيسلط الضوء على الخصوصية التي تمتاز بها الأهازيج الشعبية.

واختارت القناة جنس البرامج الاجتماعية والتفاعلية ضمن شبكة برامجها قصد معايشة قضايا الناس ومشاركتهم همومهم والتعرف على طموحاتهم في برنامجي “حنا معاك ” و”نساء التضامن”، اللذين سيلتقي الجمهور بهما مساء كل يوم.

وفي ما يخص برامج البورتريهات لوجوه بصمت تاريخ المغرب تبث القناة، يوميا، برنامج “تمزوورا” و”صناع التاريخ “وبرنامج “جوهر”. وفي صنف البرامج الثقافية أنتجت القناة برنامج “مدن عتيقة”، والسلسلة الوثائقية “جواهر الصحراء”، و”عايش جوال”، إضافة إلى برنامج يحمل اسم “فن وأصالة” في أربع حلقات، و”حصاد الأرض”، و”الاستهلاك: إشباع بأي ثمن”. وسيكون متتبعو القناة، كل يوم، على موعد مع سلسلة من الكبسولات الثقافية والبيئية والفنية، انطلاقا من برنامج “حدث في رمضان”، و”بيئتنا”، و”رد بالك”، و”صحتنا”، وبرنامج “نكهات” الذي سيجوب مختلف المناطق لتذوق الأطباق المحلية، إضافة إلى برنامج ” تيفراس” و”طريق المواطنة” و”ازداي”، و”أمنوس ” و”عن قرب” و”الشأن المحلي” و”إمنادن”، بالإضافة الى المجلة البرلمانية والموعد الرياضي.

خالد العطاوي