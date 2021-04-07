الشعلة ترافع لفتح دور الشباب

دعا المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، الوزارة الوصية إلى التعجيل بفتح دور الشباب، مع ضمان جودة تجهيزاتها وحماية روادها وضمان تأطير منفتح لها، بما يجعل منها فضاء للحوار والإبداع والاندماج المجتمعي.

وحثت الجمعية كل الجهات المعنية على العمل المشترك، من أجل قانون جديد خاص بالحركة الجمعوية، بما يضمن ويعزز حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، ويضمن جودة خدماتها للمساهمة في التنمية المجتمعية في حدود اختصاصاتها، مؤكدة اعتزازها بالدينامية التنظيمية والثقافية والتربوية للجمعية، وتطوير العمل المؤسساتي وتفعيل قوانين الجمعية بما يضمن مزيدا من الحكامة الداخلية والعمل الجماعي.

وأكدت الجمعية اعتزازها بالإطارات الوطنية المشتركة ذات المشروع الوطني وفي طليعتها اتحاد المنظمات التربوية، لكن “على أساس الوضوح وتدقيق مجال العمل المشترك، وتطوير ثقافة المرافعة، بما يؤدي إلى نتائج ومردودية عملية على قضايا الحريات والحقوق وعلى العمل الثقافي والتربوي، مشيرة إلى أنها مازالت تنتظر توضيح مآل وضعية بوابة التخييم الالكترونية التي أثارت نقاشا قويا في الساحة الوطنية، بما يضمن الحق في المعلومة والشفافية في التدبير والحد من الشائعات والغموض حماية للجامعة نفسها.

خ. ع