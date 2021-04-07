طنجة يعلن مكتبه بعد ثلاثة أشهر

عودة حنيفة وبلخيضر والاحتفاظ بأغلب الأعضاء

انتظر عبد الحميد أبرشان، رئيس اتحاد طنجة لكرة القدم، أكثر من ثلاثة أشهر، ليفرج عن قائمة المكتب المديري، الذي يقود معه سفينة الفريق هذا الموسم.

وانعقد الجمع العام المنعقد يوم 22 دجنبر من السنة الماضية، عبر تقنية الفيديو، وانتخب خلاله أبرشان لولاية جديدة، وخول له صلاحية اختيار أعضاء المكتب.

وأعلن الرئيس عن تركيبة المكتب المديري، والتي شهدت عودة العضو الجامعي، إدريس حنيفة إلى منصب الرئيس المنتدب، بعدما قدم استقالته في موسم سابق احتجاجا على التسيير.

كما شهدت التركيبة عودة العضو المثير للجدل، حسن بلخيضر نائبا أول للرئيس، وناطقا رسميا، بعدما تحمل في وقت سابق مهام الكاتب العام والمشرف العام.

وحافظت التركيبة الجديدة على جل أعضاء المكتب السابق، إذ تضم رشيد حسني نائبا ثانيا للرئيس، وربيع مولوع كاتبا عاما، وعبد السلام العيدوني نائبا له، وأحمد بلمختار أمينا للمال، وسعيد الزكري نائبا له، ثم محمد سعيد بنعمر وعبد القادر بنطاهر وعبد السلام العمري وعبد الرحمان اليعقوبي وزكرياء الهاشومي وغسان الشلهوب ونبيل التوزاني وعثمان الرحماني مستشارين.

وأعلن أبرشان عن رؤساء اللجان، وتضم عبد المالك الصلحي رئيسا للجنة الإعلام والتواصل، ومصطفى البروجي رئيسا للجنة التسويق والإشهار، ومحمد أحكان رئيسا للجنة القانونية والتأديب، وعزيز الزيدي رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، وأحمد المودن رئيسا للجنة الطبية، وأنس الوسيني الساهلي رئيسا للجنة التكوين و الفئات العمرية، وجمال العتابي رئيسا للجنة التنظيم واللوجستيك، ومحمد بلمكي رئيسا للجنة الاعمال الاجتماعية، وخليل الزويتني رئيسا للجنة البنيات التحتية.

محمد السعيدي(طنجة)