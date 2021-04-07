اعتقال مروجي مخدرات بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، ثلاثة شباب لحيازتهم كميات من المخدرات والأقراص الطبية، وأحدهم ذو سوابق ومبحوث عنه لأجل ذلك والاتجار في الخمور، في إطار الحملات الأمنية لتجفيف منابع كل الممنوعات والمؤثرات العقلية.

وأوقف اثنان منهم عمرهما 22 سنة و30، من قبل فرقة محاربة العصابات بعد ضرب حراسة ثابتة على وكر أحدهما الذي يلقب ب”البهوة”، في حي سهب الورد في مقاطعة جنان الورد، يستغله في تخزين وترويج أقراص طبية مخدرة وعقاقير طبية محظورة مضرة بالصحة.

وضبط المتهمان غير بعيد عن الوكر على متن دراجة نارية حجزت لفائدة البحث بعدما اتضح أنهما يستعملانها في تنقلاتهما للفرار ونقل طلبيات الزبناء إلى مختلف الأحياء بمقاطعات المدينة، فيما عثر بحوزتهما على 300 قرص طبي مخدر وأسلحة بيضاء وهاتفين محمولين.

وعمقت البحث معهما لمعرفة امتدادات علاقتهما وتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه الأقراص المخدرة وتلك الطبية، كما المتهم الثالث ذي السوابق البالغ من العمر 21 سنة، والموقوف من قبل الفرقة نفسها، المبحوث عنه في قضية اتهام بالسرقة والضرب والجرح.

حميد الأبيض (فاس)