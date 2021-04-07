“يا حب” تعيد زيادي إلى الساحة

تضع المغنية هند زيادي، اللمسات الأخيرة، على أغنية جديدة تستعد لطرحها على قناتها الخاصة على موقع “يوتوب”. وأعلنت زيادي عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “يوتوب”، دون أن تكشف تفاصيل أخرى عن العمل.

وكتبت في التدوينة والتي أرفقتها بالصورة الترويجية للعمل، كتب عليها “يا حب”، جاء فيها قريبا أغنية يا حب على قناتي الرسمية في اليوتوب”، قبل أن تضيف “أغنية جديدة وستايل جديد، كما لم تروني من قبل، من الغلاف الرسمي للأغنية، كيف تتوقعون يكون ستايل الكليب؟”.

وفي سياق متصل، سجلت المغنية زيادي، قبل أسابيع، أغنية جديدة، بعد نجاح آخر أعمالها الفنية “مجنونة” والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وحققت نسب مشاهدة مهمة على “يوتوب”.

وعلمت “الصباح” أن هند سجلت أغنيتها في أستوديو بمراكش يعود لأحد أعضاء مجموعة “الفناير”، علما أنه يتوقع أن تصور الأغنية على طريقة فيديو كليب.

ونشرت هند على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة تجمعها بأعضاء مجموعة “الفناير”، ما جعل بعض متابعيها يتوقعـــون أن عملا فنيا سيجمعهم، سيمـــــــــا أن هند لم تكشف تفاصيـــل اللقاء الذي جمعها بـ”الفناير”.

إيمان رضيف