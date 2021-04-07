30 سنة لمتهم بالقتل

صرح أن طيف الضحية قض مضجعه ودفعه إلى الاعتراف

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي (30 سنة سجنا نافذا)، الصادر في حق المتهم المتابع من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة والإفطار جهرا في رمضان وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى ماي الماضي، حين تم إيقاف المتهم وهو في حالة تخدير متقدمة. وبعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، صرح تمهيديا أنه قتل شخصا ورماه في البحر.

وفي اليوم الموالي، استمعت له الضابطة القضائية بعد استرجاعه لوعيه، فأكد تصريحاته التمهيدية وأوضح أنه منذ ثلاث سنوات مضت، كان يتجول بشاطئ البحر، فوجد الضحية يحتسي الخمر لوحده، فاقترح عليه مشاركته الجلسة الخمرية.

وأضاف أنه بعد مرور وقت قصير طلب منه سيجارة، فأخرج مبلغا ماليا ضخما، يفوق 10 آلاف درهم واستل منه ورقة من فئة 100 درهم وأمره بالتوجه لشراء علبة سيجارة. وفي الطريق فكر في طريقة الاستيلاء على المبلغ المالي. وبعد عودته استغفله وانقض عليه وخنقه حتى الموت، ثم فتش جيوبه واستولى على المبلغ المالي وجر جثة الهالك وسبح بها مسافة مهمة داخل البحر وتركها هناك لطمس معالم جريمته وغادر المكان.

وواصل سرد وقائع هذه القضية، وأوضح أنه في كل رمضان، كان طيف الضحية يزوره ويقض مضجعه ويلومه على فعلته، وتكررت زياراته ولم يعد يستطيع النوم، مما دفعه إلى الإدمان على التخدير بواسطة لصاق العجلات وعيش حالة التشرد للتخلص من عذاب الضمير وقرر تقديم نفسه.

وتراجع المتهم عن تصريحاته التمهيدية أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق وهيأة الحكم، وادعى أن ما صرح به لدى الضابطة القضائية هو مجرد هلوسة نتيجة الإفراط في التخدير، لكن إنكاره فندته تصريحاته المنسجمة، واعترافاته الصريحة بالقتل والسرقة والإفطار جهرا في رمضان.

والتمست النيابة العامة تأييد الحكم، وبعد أن كان المتهم آخر من تناول الكلمة لم يضف شيئا جديدا. وانسحبت هيأة الحكم للمداولة، وتداولت خلال اختلائها طبقا للمادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، فتأكد لها أن ما نسب إلى المتهم ثابت في حقه، مما يتعين معه التصريح بإدانته من أجل ذلك، كما تداولت بخصوص تمتيع المتهم بظروف التخفيف ووقف تنفيذ العقوبة، فقررت تمتيعه بالأول نظرا لظروفه الاجتماعية وحرمانه من الثانية لخطورة الأفعال المرتكبة في حق الهالك.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)