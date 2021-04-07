المحمدية إلى نصف نهائي “الفوتسال” لأول مرة

تأهل شباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة إلى نصف نهائي كأس العرش، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على أجاكس تطوان بسبعة أهداف لأربعة.

واتسمت المباراة بندية قوية بين الفريقين، طيلة جولتيها، قبل أن يتمكن شباب المحمدية من ترجيح كفته، جراء تألق لاعبيه، الذين يلعب أغلبهم للمنتخب الوطني.

وتأهل أيضا صقر أكادير وفتح سطات ولوكوس القصر الكبير.

وأسفرت القرعة عن مباراتين صعبتين في نصف النهائي، إذ سيواجه شباب المحمدية فتح سطات، وصقر أكادير لوكوس القصر الكبير.

ع.م