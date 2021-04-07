ثلاث سنوات لمتهم بالسرقة

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة بيد مسلحة مع استعمال ناقلة ذات محرك والاتجار في المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.

وقدمت الضابطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بأزمور، متهما أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات، واعترف أثناء الاستماع إليه، أن المتهم الموجود في حالة فرار كان يشاركه في ترويج المخدرات.

وتوصلت الضابطة نفسها بشكاية من امرأة رفقة ابنتها القاصر، أفادت فيها أنها تعرضت للتعنيف من قبل المتهم نفسه. وتقدمت شقيقتان بشكاية صرحتا فيها، أن المتهم وشخصا آخر، كانا على متن دراجة نارية، عرضاهما للسرقة والتعنيف.

وتم إشعار الضابطة ذاتها بخبر يفيد وجود المتهم قرب باب سيدي المخفي، فجندت عناصرها وحاصرته وتمكنت من إيقافه. واعترف بتعريض المشتكية الأولى للضرب والجرح، كما اعترف بتعريض المشتكيتين الأخريين للسرقة.

أ . ذ (الجديدة)