ماهماه تدافع عن المسنين

انتقدت الفنانة عائشة ماهماه، الطريقة التي يعامل بها المسن في المغرب, معتبرة أنه لا يوجد احترام لهذه الفئة العمرية.

وكتبت ماهماه في تدوينة “فيسبوكية”، أن المسن يملك كثيرا من الخبرة، يمكن الاستفادة منها حتى ولو لم يكن متعلما.

وقالت ماهماه ضمن تدوينتها :”كم يؤسفني أن يقال عنا نحن المسنين “مساكن كبرو “… المسن خبرة يمكن التعلم منه ولو كان جاهلا….هذا ما يحزنني في بعض الأحيان. لا احترام للمسن في مجتمعنا العربي والمغربي، خاصة إذا لم يكن غنيا”.

وأضافت ماهماه: “هنا أسأل هل من الممكن توفير حياة كريمة لكل مسن؟ بين أهله أو في مأوى مشرف أو في المجتمع كافة؟”.

وتحدثت ماهماه في التدوينة نفسها وقالت: “عن نفسي أقول لكم … إيه كبرت وشرفت وهرمت، لكن ماخرفتش لأن قلبي مشبع بالحب الحقيقي للكل، حتى لمن يكرهني، وهذه نعمة من الله أنعم بها علي”.

ع . م