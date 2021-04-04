إدانة متهم بالقتل بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، متهما من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا. وتعود تفاصيل الحادث إلى ماي من السنة الماضية، عندما توصلت مصالح الدرك الملكي بكتامة بإخبارية تفيد نشوب نزاع بين شخصين من عائلة واحدة بجماعة بني بوشيبت قيادة تبرانت بإقليم الحسيمة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة فارق إثرها الحياة بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الضحية تنازع مع ابن عمه المتهم، بسبب خلاف على أحقية استخدام «بغل» في أشغال الفلاحة، وسرعان ما تطور النزاع إلى تشابك عنيف بين الطرفين، استعمل فيه المتهم آلة حادة، وجه بها ضربة إلى الضحية أصابته في الرأس، كانت سببا في مفارقته الحياة. وجرى إيقاف المتهم وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على أنظار وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالحسيمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)