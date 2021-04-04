جيد يحكم مباراة في السعودية

استنجد الدوري السعودي لكرة القدم بطاقم تحكيم مغربي لقيادة مباراة القمة بين الباطن والشباب السعوديين، غدا (السبت)، لحساب الجولة 25 من دوري المحترفين.

وقررت لجنة التحكيم، التابعة للاتحاد السعودي، تعيين رضوان جيد لقيادة المباراة، بمساعدة لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، فيما أسندت إلى الحكم عادل زوراق، حكما مساعدا لتقنية الحكم المساعد «فار».

ويأتي تعيين جيد، بالنظر إلى خبرته وتجربته الدولية، وهو يقود مباريات دولية في معظم المسابقات الخارجية، خاصة كأس أمم إفريقيا وعصبة الأبطال وكأس العالم للأندية، ناهيك عن نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة.

ويعتبر جيد من بين أفضل الحكام الدوليين المرشحين لقيادة مباريات كأس العالم بقطر في 2022، إضافة إلى مساعديه أزكاو وأكركاد.

ع. ك