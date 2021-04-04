بنك المغرب: ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,26 بالمائة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,51 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 25 و 30 مارس الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه إلى حدود يوم 26 مارس الماضي، بلغت الأصول الاحتياطية 306,7 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ 19,6 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 28,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 5,5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي، خلال الفترة ذاتها، 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 35,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 31 مارس (تاريخ الاستحقاق 1 أبريل).