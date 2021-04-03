فتحي تصور “عز الأوطان”

تنشغل حاليا الفنانة ابتسام فتحي بالتحضير لتصوير فيديو كليب أحدث أغانيها بعنوان “عز الأوطان”، والتي تعاونت فيها مع كاتب الكلمات والملحن ياسين آدم الإدريسي.

وقالت فتحي ل”الصباح” إنها سعيدة بتقديم عمل يتغنى بجمال المغرب وبكل ما يزخر به، إلى جانب التأكيد على أنه بلد التسامح والسلم والتعايش.

ووقع اختيار منتج ومخرج الفيديو كليب سيدي محمد ألوسي على بنسليمان، من أجل إنجاز مشاهد العمل، التي ستظهر فيه ابتسام فتحي بعدد من الإطلالات، من بينها المغربية الأصيلة، إذ تولت مصممة الأزياء هدى الفلسطينية إنجاز أزياء خاصة بها، وكذلك إطلالات عصرية من توقيع مصممة الأزياء زبيدة الزغاوي.

وسبق أن تعاقدت الفنانة ابتسام فتحي مع قناة “روتانا”، كما أصدرت أول ألبوم بعنوان “غير بلاني”، الذي تعاملت فيه مع ثلة من كتاب الكلمات والملحنين من المغرب ومصر.

وتضمن ألبوم “غير بلاني” عدة أغان منها “خاب ظني فيك” من كلمات وألحان عز الدين منتصر و”ناسي الورد” من ألحان عزيز حسني و”محاولة” من كلمات نبيل الجاي، و”إنسان جميل” من كلمات أحمد وهبي وألحان المصري الراحل توفيق حلمي، و”ليام” من كلمات محمد الرياحي وتوقيع الملحن رشيد الركراكي.

أمينة كندي





