العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي تدارس حصيلة إنجازات المدرسة واستعرض آفاق عملها المستقبلية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أشار في كلمته بالمناسبة إلى انعقاد الدورة الحالية في ظروف استثنائية بسبب فيروس كوفيد-19، وضرورة الاستمرار في اتخاذ الحيطة والحذر.

وأضاف المصدر نفسه، أن رئيس الحكومة ذكر بتزامن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة مع الدينامية الإصلاحية الكبيرة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال إصلاح الإدارة، مشددا على أن نجاح المشاريع الكبرى والسياسات العمومية بما فيها الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية يبقى رهينا بإعداد نخب قادرة على تملك جيل جديد من المشاريع الإصلاحية الكبرى التي دعا إليها الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 20 لتربعه على عرش أسلافه الميامين في 29 يوليوز 2019.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أكد في هذا الإطار، على الدور المحوري والمتميز للمدرسة ومساهمتها في إعداد النخب والكفاءات القادرة على مواكبة وتتبع الجيل الجديد من الأوراش التنموية، داعيا الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى الاستفادة من التكوين العالي لخريجات وخريجي المدرسة للمساهمة في قيادة المشاريع التنموية المهمة، وتمكين الموارد البشرية من الاستفادة مما تتيحه المدرسة من تكوين أساسي وتكوينات مستمرة.

كما سجل رئيس الحكومة بارتياح حصيلة عمل المدرسة وجودة تنزيل برنامج العمل متعدد السنوات الذي صادق عليه مجلس الإدارة منذ أربع سنوات، مبرزا استعادة المدرسة أيضا لمكانتها دوليا من خلال انتخابها بالأجهزة التنفيذية لمؤسسات دولية في نفس مجال تخصصها.

(و م ع)