جون كيري يبرز انخراط الملك في مكافحة تغير المناخ

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، بانخراط الملك محمد السادس في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقال كيري في تغريدة: “لقد لمست شخصيا انخراط جلالة الملك محمد السادس (في مكافحة تغير المناخ) عندما استضاف المغرب مؤتمر (كوب 22)” بمدينة مراكش سنة 2016.

وأبرز المبعوث الأمريكي أن المغرب شريك مهم في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

وقال كيري: “نتطلع إلى تعميق شراكتنا” ونحن نمضي إلى غلاسكو، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) في الفترة من 1 إلى 12 نونبر 2021.

وضم الاجتماع الوزاري “المناخ والتنمية” وزراء وجهات معنية لتحديد الخطوات التالية من أجل معالجة طائفة من القضايا ذات الأولوية للمجتمعات المعرضة لتغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر كوب 26.

(و م ع)